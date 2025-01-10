На рабочем совещании в региональном правительстве Андрей Чибис подвёл итоги работы служб жизнеобеспечения в период новогодних праздников

Губернатор отметил, что длительные праздничные дни в Мурманской области прошли без каких-либо серьёзных сбоев, и поблагодарил управленческую команду за оперативное решение возникающих вопросов, а также всех сотрудников, задействованных в обеспечении порядка и безопасности жителей региона.

«В период новогодних праздников нас погода не баловала, в регионе были и сильные морозы, и снегопады, тем не менее в целом все системы жизнеобеспечения Мурманской области функционировали стабильно. Возникали вопросы по очистке дворов и тротуаров от снега, вывозу коммунальных отходов, снижению параметров теплоносителей. Но специалисты «Губернаторского контроля» работали все праздничные дни, мне всё докладывали, с учётом этой информации оперативно принимались необходимые решения. Благодарю всех за слаженную работу», – сказал губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, для охраны правопорядка в праздничные дни было задействовано почти 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей частных охранных организаций, народных дружинников, спасателей и пожарных. Медицинские работники оказали помощь более 14000 северян. В целях безаварийного прохождения новогодних праздников, своевременного реагирования и сокращения сроков ликвидации инцидентов на объектах ЖКХ на дежурстве находилась группировка сил в составе 418 бригад – 2325 человек и 1842 единиц техники. Кроме того, в штатном режиме работали сотрудники ресурсоснабжающих и сетевых организаций, каждый день обеспечивая жителей бесперебойной подачей газа, тепла, электричества, горячей и холодной воды.