На рабочей встрече с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым губернатор Андрей Чибис предложил ряд мер поддержки регионального судоремонта

В Мурманскую область с рабочим визитом вчера прибыл министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он встретился с губернатором Андреем Чибисом, чтобы обсудить развитие арктического судоремонта и инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов в регионе.

Андрей Чибис поблагодарил главу профильного ведомства за планомерную методичную поддержку инициатив, предлагаемых правительством Мурманской области.

«Следствием этой поддержки является устойчивый рост экономики, увеличение инвестиций в регион, а самое главное – создание новых рабочих мест на предприятиях, которые рождаются благодаря арктическим преференциям», - подчеркнул губернатор.

Алексей Чекунков отметил, что сейчас федеральным правительством реализуется стратегический план по форсированному запуску экспортоориентированных и импортозамещающих производств.

«В реализации стратегии задействуется в том числе весь накопленный потенциал сотрудничества с зарубежными странами. Напомню, что большое количество традиционных сильных партнеров высказали поддержку России – это и Китайская народная республика, и Индия, и страны Ближнего Востока. В том числе опираясь на эти связи, мы готовим перечень инициатив, чтобы форсировать ключевые инвестиционные проекты в российской Арктической зоне и на Дальнем Востоке», - сообщил федеральный министр.

Андрей Чибис проинформировал, что сегодня дополнительной базой развития судоремонта в регионе могут стать 35-й и 10-й судоремонтные заводы, а также новые резиденты ТОР «Столица Арктики» - компании «Антей» и «Норебо». Резиденты рассматривают развитие дополнительных мощностей не только по основному профилю – переработке рыбы, но и в судоремонте.

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова добавила, что сейчас местным крупным компаниям-судовладельцам, которые по инвестиционным квотам построили большое количество современных траулеров, требуется качественное обслуживание судов. В то же время в сложившейся экономической обстановке федеральный Минтранс ищет новые логистические цепочки, перенаправляет суда на Северный морской путь, и эти решения надо поддержать.

Именно поэтому ряд решений необходимо сконцентрировать на поддержке судоремонтных предприятий именно в Арктической зоне. Правительство Мурманской области предложило на пять лет освободить предприятия судоремонта от НДС по примеру туристической отрасли, а также ввести специальные меры для поддержки судоремонта в Арктической зоне Российской Федерации, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://murman.tv/news/russian-1