На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области

В Москве в конце прошлой недели состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и губернатора Андрея Чибиса по газификации Мурманской области.

Напомним, вопрос газификации региона перешёл в практическую плоскость после рабочей встречи Андрея Чибиса с Владимиром Путиным летом 2022 года: Президент России поддержал инициативу губернатора Мурманской области.

Благодаря этому решению стало возможным строительство «Мурманского СПГ» – морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. «Мурманский СПГ» позволит увеличить эффективность логистики и конкурентоспособность на мировом рынке СПГ-проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, а также повысить потенциал грузооборота Северного морского пути.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект газификации Мурманской области предусматривает строительство газопровода общей протяжённостью порядка 1,3 тысячи км. В рамках реализации сопутствующих проектов планируется создание большого количества новых рабочих мест. Газификация позволит закрыть вопрос мазутозависимости региона и станет толчком к развитию промышленных производств другого технологического уровня.

Фото: https://gov-murman.ru