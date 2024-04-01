На работе больше всего радуются отпускам, премиям и смене руководства

Выросло число россиян, для кого лучшее время на работе — день перед уходом в отпуск. И это неудивительно, учитывая тот факт, что довольно значительное число работающих последний раз были в отпуске более двух лет назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, работавшие в течение последнего календарного года.

По 8% россиян лучшими моментами на работе назвали день перед отпуском и день выплаты премий. Ещё для 8% россиян каждый день на работе — лучший. 7% за год больше всего запомнились корпоративные мероприятия. 6% лучшим днем на работе считают день завершения проекта.

Для 4% респондентов лучшим стал день, когда были достигнуты высокие показатели в работе. Ещё для 4% — день получения благодарности. Увеличение зарплаты и повышение в должности стали самыми запоминающимися моментами в работе для 3 и 2% опрошенных соответственно.

Ещё 2% запомнили момент, когда поняли, что справились с возложенными на них обязанностями.

Среди других радостей в работе: смена руководства, автоматизация рабочих процессов, изменение графика работы, командировка, повышение квалификации, перевод на удаленку, отпуск непосредственного начальника.

У 26% россиян не было запоминающихся дней в прошедшем году.

Мужчины чаще радуются уходу в отпуск и завершению проектов. Женщины — достижению высоких показателей и корпоративам.

По сравнению с прошлым годом, россияне стали ещё чаще радоваться отпускам и завершению проектов.

Время проведения опроса: 9—28 марта 2024 года.