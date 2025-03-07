На работе мужчины поздравляют женщин с 8 Марта чаще, чем женщины мужчин с 23 февраля

7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные мужчины из всех округов страны, работающие в смешанных трудовых коллективах.

7 из 10 работающих мужчин (69%) планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта. У каждого второго, ответившего на предприятии, будут дарить дамам подарки и/или цветы; 24% рассказали, что накроют праздничный стол; 27% готовят торжественную речь.

О намерении поздравлять женщин на работе, чаще остальных сообщали мужчины 45+ (72%), причём предполагаемый формат праздника в данном случае — накрытый стол и поздравления, мужчины 35—44 лет чаще выбирают цветы и/или подарки. Чем выше доход, тем чаще мужчины накрывают столы и одаривают женщин.

Стоит отметить, что мужчины чаще поздравляют коллег-женщин с 8 Марта (69%), чем женщины — сослуживцев-мужчин с 23 февраля (56%).

Время проведения опроса: 25 февраля — 3 марта 2025 года.