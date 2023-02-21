На работу комнат и домов «ЮНАРМИИ» в Мурманской области выделено 10 миллионов рублей

Распределена субсидия муниципалитетам на создание условий для работы комнат и домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Из областного бюджета выделено 10 миллионов рублей.

Финансовую поддержку получили 17 муниципальных образований региона. Всего в Кольском Заполярье работает 17 комнат и 3 дома «ЮНАРМИИ», в которых занимается около 4 тысяч юных северян.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, муниципалитеты имели возможность самостоятельно определить потребности на своей территории. На средства субсидии можно будет приобрести летнюю и зимнюю форму для юнармейцев, снаряжение и оборудование для комнат и домов «ЮНАРМИИ». Кроме того, некоторые муниципалитеты направят средства на общее оснащение помещений для работы движения.

Фото: https://gov-murman.ru