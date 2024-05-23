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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.24 11:30

На работу в ММТП – в цифровом формате

Новый формат взаимодействия с кандидатами, которые приходят на работу в Мурманский морской торговый порт НТК, внедрила в свою деятельность дирекция по персоналу предприятия. Суть нововведений состоит в более активном использовании цифровых технологий на всех этапах трудоустройства.

Благодаря им потенциальный портовик может оперативно познакомиться с актуальным перечнем всех имеющихся вакансий и выбрать то, что соответствует его интересам, образованию и квалификации. Интерактивная карта порта поможет ему познакомиться с предприятием - составить общее представлении о производстве и о социальной инфраструктуре, которой смогут пользоваться он и члены его семьи (например, увидеть, как выглядит турбаза АО «ММТП»), а после прийти на собеседование в подразделение, где он планирует работать. Сформированный и точно обозначенный перечень документов для трудоустройства даст возможность оперативно собрать их.

«Информация, которую мы предлагаем, всегда актуальна. Она удобна для восприятия, а это, в свою очередь, позволяет человеку точнее принять правильное решение», - отметила специалист по подбору персонала ММТП НТК Ирина Сайкова.

На следующем этапе, когда человек принял решение о трудоустройстве, ему предстоит познакомиться с различными документами, которые регламентируют его права и обязанности как сотрудника ММТП НТК. Если ранее кандидат мог часами сидеть и листать объемные папки с локальными нормативными актами, то на сегодняшний день ему достаточно взять в руки планшет и ознакомиться с документами, объявлениями и другой важной информацией. Это гораздо удобнее и более эффективно.

«Я помню, что, когда мы работали с бумажными носителями информации, знакомство с документами могло занять несколько часов. Сейчас для этого достаточно, в среднем, 40-60 минут», - пояснила начальник службы по привлечению, найму и комплектованию персонала ММТП НТК Ирина Соколова.

Как рассказали специалисты дирекции по персоналу ММТП НТК, цифровые сервисы при работе с кандидатами на трудоустройство в порт получат дальнейшее развитие. В ближайших планах – внедрение возможности заполнения анкеты работника в электронном виде. Это подходит для тех, кто больше привык печатать на клавиатуре, чем пользоваться шариковой ручкой, замечают представители службы.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254864%2Fwall-149919532_3886

 

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