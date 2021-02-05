На расчистку улично-дорожной сети от снега в муниципалитетах Мурманской области выведено порядка 300 машин

Дорожные и коммунальные службы Мурманской области работают в усиленном режиме после мощного снегопада, который на этой неделе обрушился на регион. По данным Мурманского гидрометцентра, за последние четыре дня в Мурманске выпала месячная норма осадков, на севере региона – от 50 до 100%, а прирост высоты снега в этих районах составил до 28 см. Ситуацию с уборкой снежных масс в муниципалитетах, на дорогах регионального и федерального значения обсудили сегодня на рабочем совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса.

«За февраль в Мурманске выпала месячная норма осадков, подобная ситуация складывается и на севере области. Это, безусловно, требует мобилизации всех ресурсов. Знаю, что техника работает на полную мощность и в круглосуточном режиме. Наша общая задача – с использованием современных технологий и тех систем, которые проходят опытное внедрение в Центре управления регионом, максимально быстро, несмотря на тяжелые погодные условия, расчищать и дороги, и дворы, и межквартальные проезды от снега», – сказал губернатор, открывая совещание в ЦУР Мурманской области.

На уборку улично-дорожной сети от снега в муниципальных образованиях Мурманской области выведено почти 300 единиц спецтехники. 67 машин работают на региональных трассах, почти столько же – на дорогах федерального значения. Спецтехника оснащена навигационной системой слежения, что позволяет правильно распределять мощности и в режиме онлайн контролировать качество уборки территорий.

Глава региона обратил внимание, что чёткая и бесперебойная работа всей системы должна в том числе повлиять на снижение показателей аварийности на дорогах Заполярья. В условиях плохой видимости, безусловно, важно водителям соблюдать правила дорожного движения. Андрей Чибис призвал автолюбителей быть предельно внимательными за рулем, особенно в темное время суток. По прогнозам синоптиков, снежная погода на Кольском полуострове сохранится до конца недели, сообщает региональное Министерство информационной политики.