На расселение аварийного жилья в регионах правительство России выделяет ещё 24 млрд рублей

Правительство страны продолжает вести работу по расселению людей из аварийного жилья. Чтобы обеспечить снос или реконструкцию таких домов и дать возможность гражданам переехать в современные квартиры из резервного фонда, кабмином будет дополнительно направлено 24 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года», - говорится в сообщении правительства.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования обсуждался на совещании с вице-премьерами 10 октября. «В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля», – подчеркнул Мишустин, поручив вице-премьеру Марату Хуснуллину держать ход работ на постоянном контроле.

Напомним, в августе по поручению президента правительство утвердило новую программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, что позволит переселить около 50 тысяч человек с почти 1 млн кв. метров.