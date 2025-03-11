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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.25 15:30

На расселение аварийных домов Мурманской области в 2025 году выделено 967 млн рублей

В Северо-Западном федеральном округе продолжается программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которую курирует Минстрой России. Оператором программы выступает Фонд развития территорий. В 2025 году в Мурманской области на расселение аварийных домов выделено 967 млн рублей.

С 2019 года, когда началась реализация национального проекта «Жильё и городская среда», субъекты, входящие в состав СЗФО, расселили 1,5 млн кв. метров жилья, признанного непригодным для проживания.

В Мурманской области за шесть лет на эти мероприятия было выделено 7 млрд рублей, в том числе 4,4 млрд рублей – средства Фонда развития территорий. Благодаря этому из 70,86 тысячи кв. метров аварийного жилого фонда было расселено 3,84 тысячи человек в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Молочном, Умбе, Ковдоре.

Несомненно, этому способствует и возродившееся в Мурманской области жилищное строительство. Только в 2024 году в регионе было введено 72 тысячи кв. метров жилья. Таким образом план нацпроекта был выполнен на 133,3%. В частности, было введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов в Мурманске, Умбе и Гаджиево. Всего же с 2023 года в Мурманской области было возведено шесть многоквартирных домов.

«Расселение аварийного жилья – одна из тех задач, решение которых правительство РФ держит на особом контроле. Работаем над решением этой задачи вместе с регионами. По национальному проекту «Жильё и городская среда» на территории округа на сегодня переселили из аварийных домов почти 84 тысячи граждан. Непригодный жилфонд сократился на 1,5 млн кв. метров. Программа переселения не только помогает улучшить качество жизни тысяч россиян, но и способствует обновлению городской застройки и созданию комфортной городской среды. С 2025 года эти задачи решаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как отмечает региональное Министерство строительства в Мурманской области в 2025 году планируется расселить 460 человек из порядка 7,47 тысячи кв. метров жилья, признанного непригодным для проживания. В том числе часть северян переедут в новые многоквартирные дома.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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