На расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию затронули вопрос установления нормы содержания мышьяка в морепродуктах

В рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации заместитель губернатора Ольга Кузнецова вчера приняла участие в расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Мурманская область по праву занимает одно из лидирующих мест в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации. Об этом заместитель губернатора рассказала в ходе заседания.

«Рыболовством, рыбоводством, переработкой и консервированием рыбо- и морепродуктов занимаются около 150 организаций Мурманской области. Рыбаки Мурманской области дают около 12% общероссийского вылова, 55% вылова предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна. По существу, каждая восьмая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена мурманскими предприятиями. Объём производства товарной рыбы на предприятиях за 2022 год составил 85,1 тысячи тонн, что на 18,7% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Данный показатель уже на протяжении ряда лет обновляет рекордный уровень с начала активного развития аквакультуры в нашем регионе», – отметила Ольга Кузнецова.

В связи с отсутствуем нормативно закрепленного механизма, по которому рыбак-любитель смог бы продавать излишек выловленного улова, в рамках заседания было предложено провести в регионе эксперимент, в ходе которого совершеннолетним гражданам, проживающим в прибрежных населенных пунктах и зарегистрированным в качестве лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», предоставить право на реализацию ограниченного количества добытого улова при любительском рыболовстве.

Председатель аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных предложил продолжить обсуждение по инициативе, но вместе с тем рекомендовать правительству РФ провести эксперимент на территории Мурманской области.

Также в рамках заседания участники обсудили вопрос по установлению нормы содержания мышьяка в морепродуктах.

«Необходимо отметить, что большая часть мышьяка, содержащегося в водных биоресурсах, имеет органическое происхождение и не представляет опасность для здоровья человека. Разграничения мышьяка по указанным формам отсутствуют. Считаем, необходимым активизировать работу в данном направлении», – подчеркнула вице-губернатор.

Ещё одной важной темой обсуждения стало совершенствование механизма финансирования удаления затонувшего имущества в Кольском заливе Баренцева моря. Ликвидация затонувшего имущества является одним из приоритетных направлений в рамках достижения национальных целей развития страны, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным.

«В 2016-2017 годах в Мурманской области был реализован пилотный проект по ликвидации части несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива. В ходе работ в 2016 году было проведено комплексное обследование Кольского залива, составлен реестр обнаруженных затонувших объектов, разработана программа его очистки, в 2017 году осуществлен подъем 2 объектов. С связи с большими затратами на проект региону необходима поддержка», – сказала вице-губернатор.

По словам Ольги Кузнецовой один из возможных вариантов – разработать и направить на утверждение в правительство Российской Федерации правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, не входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

В ходе доклада заместитель губернатора рассказала участникам заседания о существующих программах, направленных на поддержку индивидуального жилищного строительства и получивших позитивный отклик от граждан. Среди них – государственная программа «Гектар Арктики» и уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике».

Александр Двойных и участники расширенного заседания поддержали инициативы Мурманской области, отметив, что работа предстоит большая, но она важна.

Фото (пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания России): https://gov-murman.ru