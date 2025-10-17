На разработку документации по удалению затонувшего в Кольском заливе плавдока выделены необходимые средства

По поручению Владимира Путина правительством Российской Федерации проработан механизм финансового обеспечения мероприятия по удалению затонувшего плавучего дока. Средства из федерального бюджета выделены для разработки проектной документации и проведения работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мурманской области, связанной с затоплением плавучего дока ПД-50.

Заказчиком по мероприятию от лица субъекта федерации выступает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Работа над проектом начата в 2025 году и планируется к завершению к концу 2026-го.

Сейчас ведётся подготовка технического задания и проекта госконтракта на осуществление необходимых предпроектных исследований и проектно-изыскательных работ.

Для финансирования данного проекта правительство Российской Федерации предусмотрело полное покрытие расходов из федерального бюджета посредством предоставления соответствующей субсидии бюджету Мурманской области. Соответственно, средства, выделенные из регионального резервного фонда для оперативного решения поставленных задач, будут возвращены в областной бюджет сразу после поступления средств из федерального бюджета.

Напомним, ранее областное правительство во главе с губернатором Андреем Чибисом активно добивалось этого решения. Также вопрос обсуждался в ходе рабочего визита в Мурманскую область заместителя председателя правительства Дмитрия Патрушева весной этого года и был поддержан Президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, данный проект является одним из важнейших экологических инициатив в регионе Арктики. Затонувший объект находится в акватории, имеющей ключевое значение для реализации перспективных проектов, таких как Северный морской путь и «Восток Ойл».