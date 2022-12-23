На развитие Дальнего Востока и Арктики выделят более 30 миллиардов рублей

Правительство РФ направит более 30 миллиардов рублей на развитие дальневосточных и арктических регионов в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На заседании правительства он напомнил, что президент подчеркивал необходимость стимулировать опережающее развитие дальневосточных и арктических регионов, в них создаются центры экономического роста.

«Сегодня направим на такие цели дополнительно около полумиллиарда рублей до конца текущего года. В следующем году — ещё свыше 30 миллиардов рублей. Средства пойдут 16 российским субъектам», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что за счёт федерального финансирования будут построены и отремонтированы больницы, поликлиники, спортивные комплексы, образовательные и социальные объекты, закуплено медицинское и другое оборудование, благоустроены общественные пространства.

В пресс-службе кабмина уточнили, что Мурманская область и Ненецкий автономный округ до конца 2022 года получат 489,8 миллиона рублей на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, соответствующее распоряжение подписано главой правительства.

За счёт бюджетных ассигнований в Мурманской области будет произведена установка 37 комплексов игрового и спортивного оборудования во дворах и общественных пространствах 13 городов, среди которых — Мурманск, Мончегорск, Североморск, Видяево, Полярные Зори.

В Ненецком автономном округе в 2022 году проведут капитальный ремонт Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре, центральной районной поликлиники в посёлке Харута, амбулатории в поселке Индига. Кроме того, за счет бюджетных средств в эти медучреждения будет закуплена различная медицинская техника, отметил в пресс-службе.

Также определён размер межбюджетных трансфертов, которые будут выделяться арктическим регионам на развитие социальной инфраструктуры в 2023 году. Коми, Якутия и Карелия, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа получат более 2,6 миллиарда рублей.

Фото: http://government.ru/news/47405/