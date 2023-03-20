На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 млрд рублей инвестиций в основной капиталНаш удивительный мир: на острове Пасхи нашли нового каменного истукана, а дизайнер Стелла Маккартни привела на подиум лошадей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.03.23 10:15

На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 млрд рублей инвестиций в основной капитал

По предварительным данным Мурманскстата, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что меньше, чем в предыдущем году, почти на 16 процентов.

Уменьшение капиталовложений в основном связано со снижением инвестиционных затрат, направленных на приобретение рыболовецких судов, а также с завершением строительства основного этапа масштабного объекта – Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, за счёт собственных средств организаций (без субъектов малого предпринимательства) было профинансировано примерно 37 процентов инвестиций, привлечённых – 63 процента.

Средства бюджетов всех уровней составили чуть более 22 процентов их общего объёма, в том числе из федерального бюджета – 18 процентов, регионального – 3 и местных бюджетов – 1 процент. 

 

Структура инвестиций в основной капитал организаций по видам основных фондов представлена в инфографике.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:10«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 млрд рублей инвестиций в основной капитал-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжили снижение, американская валюта и евро - растут-PRO Энергетику (18+)Более 100 тысяч тонн топлива удалось сэкономить благодаря техническому перевооружению котельной Шонгуя-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Охотничьи инспекторы имеют право на осмотр, досмотр, опрос, истребование документов
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика