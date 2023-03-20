На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 млрд рублей инвестиций в основной капитал

По предварительным данным Мурманскстата, на развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в 2022 году было направлено более 256 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, что меньше, чем в предыдущем году, почти на 16 процентов.

Уменьшение капиталовложений в основном связано со снижением инвестиционных затрат, направленных на приобретение рыболовецких судов, а также с завершением строительства основного этапа масштабного объекта – Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, за счёт собственных средств организаций (без субъектов малого предпринимательства) было профинансировано примерно 37 процентов инвестиций, привлечённых – 63 процента.

Средства бюджетов всех уровней составили чуть более 22 процентов их общего объёма, в том числе из федерального бюджета – 18 процентов, регионального – 3 и местных бюджетов – 1 процент.

Структура инвестиций в основной капитал организаций по видам основных фондов представлена в инфографике.