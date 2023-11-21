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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.23 13:30

На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей

О том, как в регионе проходит отопительный период 2023/2024, начавшийся 28 августа, вчера на оперативном совещании доложил заместитель губернатора Алексей Лыженков.

«В этой сфере у нас есть определенные успехи. Уже третий отопительной сезон подряд наблюдается положительная динамика по снижению количества технологических нарушений. Так, в сравнении с отопительным периодом 2019-2020 годов, их количество снизилось на 49%. Данный факт был отмечен на федеральном уровне в рамках заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности под руководством полпреда Президента РФ в СЗФО Александра Владимировича Гуцана», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В части бесперебойного ресурсоснабжения к предстоящей зиме необходимо было подготовить 23 муниципальных образования, 7684 единиц жилого фонда, 120 котельных и свыше 11 тысяч км инженерных сетей. Алексей Лыженков отметил, что была проделана огромная работа, что позволило до 15 сентября получить паспорта готовности на 100% жилого фонда, а до 15 ноября – во всех муниципальных образованиях. На данный момент на территории региона проходит в штатном режиме, технологические нарушения устраняются в кратчайшие сроки.

Вице-губернатор пояснил, что несмотря на всестороннюю подготовку инженерной инфраструктуры и проведение необходимых испытаний, специалисты сталкиваются с технологическими нарушениями, так как степень износа сетевого хозяйства высокая.

Для решения вопросов повышения надёжности теплоэнергетического комплекса правительство Мурманской области на постоянной основе ведёт работу с муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями.

Так, ежегодно из областного бюджета выделяется субсидия муниципальным образованиям на подготовку к отопительному периоду. В 2023 году 11 муниципальным образованиям было направлено 91,3 млн рублей.

20% тепловых сетей в Октябрьском округе города Мурманска было капитально отремонтировано за счет Фонда развития территорий, с участием средств областного бюджета в рамках плана «На Севере – жить».

В рамках собственной инвестиционной программы АО «МЭС» в 2023 году заменил более 14,5 км тепловых сетей в Гаджиево, Заозерске, Мурманске, Коле, Мурмашах, Алакуртти, населенном пункте Высокий. Стоимость работ составила свыше 300 млн рублей.

«Отмечу, что работы по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области продолжаются и снижение темпов этой работы не планируется. Так при поддержке Правительства Российской Федерации в 2024 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения в Североморске, а также по переводу угольной и мазутной генерации на биотопливо, путём строительства и реконструкции двух действующих котельных в микрорайоне Дровяное города Мурманска и одной в н.п. 25 километр г.Мончегорска», – сообщил вице-губернатор.

В рамках плана реновации ЗАТО на 2024-2025 годы Мурманской области планируется дополнительно выделить 2 млрд рублей, которые будут направлены на развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования.

Дополнительно в 2024 году теплоснабжающими организациями продолжится замена сетей теплоснабжения, а также модернизация основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения в Мурманске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Умбе, Ревда, Ловозере, Североморске, Высоком, Алакуртти, Гаджиево, Заозерске, Кильдинстрое, Мурмашах, Молочном, Верхнетуломском и Коле.

«В заключении хочу сказать, что обеспечение надёжности и стабильности подачи тепла системами централизованного теплоснабжения является одной из приоритетных задач отопительного сезона в Мурманской области. Данная задача особо важна для нашего региона так как мы проживаем на Крайнем Севере», – заключил вице-губернатор.

«Отопительный сезон только начался. Сейчас Министерство энергетики и ЖКХ должно следить за качеством, оперативно реагировать над предупреждением и устранением технологических нарушений, и, конечно, усердно работать над реализацией всех вышеназванных планов. Отдельно хочу обратиться к Мингосжилстройнадзору, чтобы быстро и чётко вместе с управляющими компаниями реагировали на обращения жителей и решали точечные вопросы, возникающие в жилых домах», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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