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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 13:00

На развитие МАУ направлено 13,5 млрд рублей

Развитие системы среднего профессионального и высшего образования в Мурманской области обсудили вчера на оперативном совещании, которое прошло под председательством Андрея Чибиса. Губернатор отметил, что региональная власть последовательно работает над созданием современной образовательной инфраструктуры и повышением качества подготовки востребованных кадров для Арктики. 

«С 2019 года мы открыли в наших колледжах 163 лаборатории, в том числе буквально на прошлой неделе начали работу еще 14 современных пространств на 145 рабочих мест, где могут оттачивать практические навыки студенты колледжей Мончегорска и города Полярные Зори. Напомню, Мурманская область входит в топ-5 регионов по реализации программы «Профессионалитет», – сказал Андрей Чибис.      

К концу 2024 года в регионе функционировали семь кластеров из 16 колледжей, в этом году планируется запуск ещё двух образовательных кластеров — строительного и судостроительного. Так, до 2029 года совместно с предприятиями региона будет подготовлено шесть тысяч специалистов. По условиям программы не менее 85% выпускников будут трудоустроены. Общая сумма инвестиций в колледжи в рамках проекта составит более 1,4 млрд рублей.      

Высшее образование также остаётся в фокусе внимания регионального правительства. На развитие Мурманского арктического университета с 2019 года было направлено 13,5 млрд рублей.   

«В этой работе нам серьёзно помогает первый вице-премьер правительства России Денис Валентинович Мантуров, в том числе привлечь и внебюджетные ресурсы. Сейчас создаётся Береговой учебно-тренировочный центр, модернизируется Центр морской конвенционной подготовки. Конечно, эти объекты имеют ключевое значение для подтверждения морского признания университета и качественной подготовки студентов», – подчеркнул губернатор.   

МАУ вошёл в программу «Приоритет – 2030», в которой участвуют федеральное и региональное правительство, а также индустриальные партнеры – «Антей», «Акрон», «Лавна». Кроме того, университет стал победителем конкурса Минпромторга России на создание Арктического центра морских инженерных разработок для судоремонтной отрасли.  

«Самое главное, что президент Владимир Путин поддержал наше предложение и принял решение о создании на базе Мурманского арктического университета кампуса мирового уровня. Это один из ключевых объектов для города-героя Мурманска и, конечно, реализация проекта радикально изменит качество образовательной среды», — подчеркнул губернатор.  

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.  Комментируя итоги обсуждения,  он отметил, что в Мурманской области за последние годы система профессионального образования динамично развивается, оперативно отвечая на изменения в экономике и вызовы времени:

 - МАУ вошёл в программу «Приоритет – 2030», в которой участвуют федеральное и региональное правительство, а также индустриальные партнеры – «Антей», «Акрон», «Лавна». В регионе действуют различные меры поддержки студентов колледжей и вузов. Особенно радует, что учреждения профессионального образования пользуются всё большей популярностью у молодёжи, желающей получить востребованную профессию и успешно работать на предприятиях Заполярья. Именно таких целеустремленных молодых людей, получивших нужные знания и компетенции, очень ждут на производствах и в организациях в нашем регионе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона рассказал о мерах поддержки студентов Мурманской области. Так, в 2024 году по сравнению с 2023 годом получателей именной губернаторской стипендии в колледжах стало на 70% больше. Также в этом году введены новые меры поддержки для студентов МАУ. Преимущественным правом поступления по программам высшего и среднего профессионального образования воспользовались более 300 человек – студенты из семей участников специальной военной операции.  

Подробный доклад о развитии системы образования в Мурманской области на оперативном совещании представила региональный министр образования и науки Диана Кузнецова.   

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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