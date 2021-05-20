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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 12:00

На развитие НОЦ «Российская Арктика» из федерального бюджета направят 120 млн рублей

На развитие проектов научно-образовательного центра «Российская Арктика» из федерального бюджета направят 120 млн рублей. Решение о предоставлении гранта было принято на заседании Совета НОЦ мирового уровня, которое сегодня провёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В совещании приняли участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, руководители регионов.

С основным докладом о результатах реализации программ деятельности НОЦ за прошлый год выступил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«На государственном уровне создание НОЦ – это шанс вывести региональную экономику, а вместе с ней и экономику всей страны, на новый уровень. Для развития диалога между научными организациями и реальным сектором экономики нужно консолидировать усилия и разрабатывать новые меры поддержки научно-образовательных центров мирового уровня, уделять внимание не только их успехам, но и трудностям. Это направление работы должно стать ключевым для участников Совета на ближайший год», – отметил Андрей Фурсенко.

В ходе видеоконференции губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал членам заседания о преимуществах ключевых проектов региона, реализация которых позволит обеспечить технологический прорыв.

«Мы входим в НОЦ, который создан в конце прошлого года, двумя ключевыми проектами – «Строительство ГОКа на базе месторождения «Федорова Тундра» и «Химико-металлургический комплекс Африкандского месторождения». Это стало возможным благодаря тем преференциям, которые созданы в Арктической зоне России и ТОР «Столица Арктики». Кольский научный центр РАН отрабатывает с нашими специалистами в МГТУ технологические решения. Мы запустили подготовку кадров под производство. Оба проекта находятся в активной стадии реализации», – сказал глава региона.

Реализуемые на территории Мурманской области технологические проекты относятся к передовым производственным технологиям. «Федорова Тундра» – крупнейшее в Европе месторождение металлов платиновой группы. Сегодня эти материалы широко востребованы в современных и перспективных областях производства, включая «зеленые технологии». Ожидается, что в 2021 году пройдут первичные оценки технологий и предполагаемых научно-технических решений. Второй значимый для региона проект связан с освоением перовскит-титаномагнетитовых руд на Африкандском месторождении, которое является одним из крупнейших в мире и одним из самых перспективных в России.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что государство нацелено на эффективное развитие взаимодействия науки и бизнеса. Для этого правительство России разрабатывает новые меры поддержки молодых специалистов.

«Кадровая повестка является одним из ключевых направлений в реализации программ деятельности научно-образовательных центров. Мы часто говорим о проблеме недостаточного количества инструментов привлечения и закрепления молодых исследователей в научно-технических проектах. В 2021 году мы запланировали создание 100 новых лабораторий в российских научных организациях и вузах. Предлагаю сделать это в рамках НОЦ. Возглавлять лаборатории будут молодые перспективные ученые в возрасте не старше 35 лет. В таком же возрасте должны быть не менее 70 % от общей численности работающих в ней. На эти цели в 2021-2023 годы мы выделим около 1,8 миллиарда рублей ежегодно», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, научно-образовательный центр «Российская Арктика» создан на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Целевая модель НОЦ обусловлена глобальными вызовами, связанными с климатическими изменениями, пространственным развитием России и предусматривает обеспечение освоения и сохранения Арктики путем развития науки и технологий, подготовки кадров новой формации в тесной межрегиональной кооперации усилий региональных властей, научных и образовательных организаций, бизнеса. Межрегиональность НОЦ реализуется объединением усилий субъектов Арктической зоны Российской Федерации: Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, научных и образовательных организаций Республик Карелия и Коми.

 

 

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