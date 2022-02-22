На развитие предпринимательства в муниципалитетах выделят региональную субсидию порядка 13 млн рублей

В Мурманской области завершён конкурсный отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий программ развития малого и среднего предпринимательства. Об этом 21 февраля на оперативном совещании доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова.

«Востребованным направлением на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в этом году является возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства – гранты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», – отметила министр.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на участие в конкурсе в этом году подали заявки 13 муниципалитетов: г. Мурманск, г. Кировск, г. Апатиты, г. Мончегорск, г. Полярные Зори, г. Оленегорск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Кандалакшский район, Терский район, Кольский район, Ковдорский муниципальный округ, Печенгский муниципальный округ.

Всего органам местного самоуправления будет предоставлена субсидия в размере 12,96 миллиона рублей.