На развитие природного парка «Териберка» будет направлено 12 млн рублей

Благотворительный фонд «Доброта Севера» стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2025 года. По его результатам проект «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки» получит денежные средства в размере 12 млн рублей. Он будет реализован при дополнительном софинансировании Оленегорского ГОКа (АО «Олкон») компании «Северсталь» и Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области.

«Я рад, что интерес инвесторов к природному парку сохраняется, и благодарен крупному бизнесу за поддержку. Уверен, что совместные усилия не пройдут даром и результат нашей работы оценят и жители, и гости Мурманской области», – отметил и.о. министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Дмитрий Банников.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в рамках проекта планируется создать смотровую площадку для безопасного наблюдения за птицами, установить информационные стенды, провести обучающие программы для гидов и волонтеров. Также будут организованы экологические акции, включая субботники и дни бесплатных экскурсий, а для повышения осведомленности – разработаны и распространены онлайн-курсы и буклеты с правилами поведения на ООПТ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/