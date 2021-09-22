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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.21 15:00

На развитие Севморпути в 2022 году дополнительно направят 4 млрд рублей

Финансирование мероприятий по развитию Северного морского пути в 2022 году предполагается увеличить на 4 млрд рублей, которые будут направлены на строительство СПГ-терминала «Утренний» в арктическом порту Сабетта. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

«Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта «Развитие Северного морского пути» обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в 2022 году в объёме 4073,8 млн рублей в целях обеспечения завершения мероприятия по строительству терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» в 2022 году и уменьшением в 2024 году в объёме 10510,4 млн рублей в целях перераспределения средств на строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер», - сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

Поясняется, что зарезервированные при формировании проекта федерального бюджета на 2024 год 16,14 млрд рублей будут направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Развитие Северного морского пути» по решениям правительства РФ.

В ноябре 2020 года сообщалось о том, что готовность терминала «Утренний», строящегося в рамках проекта «Арктик СПГ – 2», составляет 69%.

«Арктик СПГ – 2» - второй СПГ-проект «НОВАТЭКа». Проект предусматривает строительство трёх линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий - в 2024 и 2026 годах соответственно.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

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