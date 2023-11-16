На реализацию государственной программы «Рыбное и сельское хозяйство» в 2023 году планируется выделить свыше 1,2 миллиарда рублей

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Андрея Иванова. В центре внимания парламентариев был проект областного бюджета на предстоящий год в части профильных направлений деятельности комитета.

Обсуждались объёмы бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ.

Так, на реализацию программы «Природные ресурсы и экология» в целом в 2024 году планируется направить свыше 1 миллиарда 67 миллионов рублей. В том числе, на обустройство особо охраняемых территорий регионального значения выделяется 19,5 миллиона рублей, создание новых и реорганизацию существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения – 14,6 миллиона рублей. Порядка 2,4 миллиона планируется потратить на модернизацию и обеспечение функционирования Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха.

На увеличение площади лесовосстановления будет направлено свыше 3 миллионов рублей. Значительные средства – 116,7 миллиона рублей – планируется выделить из федерального бюджета на предоставление субвенции на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров.

Более 145 миллионов рублей получит ГОБУ «Мурманская авиабаза» для обеспечения выполнения государственного заказа в области лесных отношений. Объём субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия, направленные на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, превысит 64 миллиона рублей.

На реализацию государственной программы «Рыбное и сельское хозяйство» планируется выделить свыше 1,2 миллиарда рублей.

Почти 30 миллионов рублей предполагается направить на развитие северного оленеводства и свыше 7 миллионов на поддержку производства кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в виде возмещения затрат на приобретение семян.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и направил свое заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28914/