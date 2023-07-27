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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 15:30

На реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году в Мурманской области направят порядка 4,5 млрд рублей

Выполнение задач национального проекта «Здравоохранение» оценивается по 54 показателям. Каждый из них отражает повышение качества медицинской помощи в регионе, здоровье северян и качество их жизни. Об этом вчера в ходе заседания регионального правительства напомнила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, подчеркнув, что на реализацию мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году в Мурманской области направят порядка 4,5 млрд рублей.

«91,7% пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением обеспечена льготными лекарственными препаратами. 75% преждевременных родов происходит в условиях перинатального центра. Для сельских жителей обеспечена доступность медицинской помощи в фельдшерско-акушерских пунктах. Доля детей, взятых под диспансерное наблюдение с установленными диагнозами, увеличилась до 87,5%», – сообщила Оксана Демченко.

В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет выполнен капитальный ремонт медицинских объектов в трех муниципалитетах, смонтированы модульные конструкции в 9 населённых пунктах Мурманской области. На эти цели выделено 1,275 млрд рублей.

В первом полугодии уже начали работу две новые амбулатории в населенном пункте 27 км железнодорожной станции Мончегорск-Оленья и в Североморске-3, новый модульный ФАП в Лесозаводском. После комплексного капитального ремонта открыты поликлиники в Мурмашах и Ревде, отремонтировано отделение ЛФК поликлиники в Мончегорске. После капитального ремонта открылась детская поликлиника в Заполярном, выполнен капремонт педиатрического отделения Кандалакшской ЦРБ.

Продолжается строительство амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском и капремонт городской поликлиники в Оленегорске. Начаты капитальные ремонты поликлиник в Кировске и Умбе.

«Опережающими темпами проводится закупка необходимого медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного. Из запланированных 130 единиц в 16 медицинских организаций на сумму более 292 млн рублей, 124 единицы уже поставлено и введено в эксплуатацию. Это аппараты УЗИ, ЭКГ, хирургическое, офтальмологическое, гинекологическое, реабилитационное и лабораторное оборудование. Оставшиеся 6 единиц будут поставлены в сентябре после завершения ремонтных работ в медучреждениях», – прокомментировал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

За первое полугодие диспансеризацию и профосмотры прошли более 194 тысяч северян. Выполнено более 500 выездов медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, проведено более 13 тысяч осмотров.

Одним из приоритетных направлений остается работа по обеспечению учреждений здравоохранения медицинскими кадрами. Благодаря принимаемым правительством Мурманской области мерам социальной поддержки в рамках плана «На Севере – жить», которые постоянно дополняются с расширением категорий получателей, на квотные места принято 39 врачей. Количество работающих врачей увеличилось на 55 специалистов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, автопарк скорой медицинской помощи Мурманской области пополнили 9 новых автомобилей. Для Кольской ЦРБ приобретено три автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований.

Продолжается цифровизация системы регионального здравоохранения.

«Нацпроект «Здравоохранение» реализуется в регионе с 2019 года и рассчитан на пять лет. Совместно с планом «На Севере – жить» это действенные инструменты развития системы здравоохранения. Ресурсы, которые вкладывает государство и региональное правительство в обновление материально-технической базы медицинских организаций, транспорт, строительство новых объектов, капитальный ремонт и поддержку специалистов позволяет нам решать главную задачу – повышение доступности и качества медицинской помощи жителям региона. Эту работу мы будем продолжать», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

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