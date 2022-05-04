На реализацию проектов «Arctic schools» дополнительно будет выделено 50 млн рублей

Подведены итоги конкурса грантов по преобразованию образовательных пространств «Arctic schools». Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание.

«Напомню, с прошлого года мы предоставляем нашим школам гранты на преобразование общественных пространств. Главное правило – пространства выбираются не только руководством учреждения, но и их учащимися, родителями», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис отметил, что практика зарекомендовала себя положительно. Благодаря программе различные общественные пространства в образовательных учреждениях становятся современными, комфортными и удобными.

Особое внимание Андрей Чибис уделил тому, что в этом году перечень претендентов на получение грантов расширен.

«В конкурсном отборе участвуют не только школы, но и детские сады, а со следующего года мы включаем в проект еще и учреждения дополнительного образования», – отметил губернатор.

На гранты в этом году претендовали 198 образовательных организаций. Конкурсная комиссия отобрала 69, из них 34 общеобразовательных и 35 дошкольных учреждений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор принял решение выделить ещё 50 млн рублей на преобразование пространств. Дополнительный конкурс среди учреждений должен быть проведён до конца этой недели.

«Принципиально важно все сделать качественно и в срок», – заключил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/