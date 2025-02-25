На реализацию программы «Арктическая школа» в этом году из областного бюджета направят 200 млн рублей

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис напомнил, что на прошлой неделе был запущен очередной этап регионального проекта «Арктическая школа». Программа реализуется в рамках плана «На Севере – жить».

«В 2025 году в нем впервые принимают участие учреждения дополнительного образования. В диалогах с сотрудниками я часто слышал просьбу расширить перечень организаций, которые могут претендовать на эту субсидию, и в 2025 году мы дали эту возможность. Всего за четыре года реализации проекта «Арктическая школа» пришла в каждую школу в Мурманской области, это важно. Преобразованы 282 пространства, созданы современные условия для более чем 100 тысяч детей. Общий объём финансирования составил более 800 миллионов рублей», – подчеркнул губернатор.

За это время в том числе модернизированы 32 школьные столовые, 33 спортивных зала, 58 кабинетов. Создано 30 центров для олимпиадной подготовки и научной деятельности «Уникум».

Как подчеркнул губернатор, в планах на 2025 год выделить ещё 60 грантов в рамках проекта на общую сумму 200 млн рублей по 9 направлениям.

«Это, в том числе преобразование школьных пространств – общественные зоны, инженерные классы, «Уникум»; развитие дополнительного образования – робототехника, программирование, беспилотные аппараты», – напомнил Андрей Чибис.

Заявки на участие в программе принимаются до 19 марта.

Подробнее доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/