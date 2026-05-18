На реализацию программы переселения граждан из аварийного фонда на 2026–2027 годы регион получит более 279 миллионов рублей

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с важной новости – по решению федерального центра ППК «Фонд развития территорий» одобрил заявку Мурманской области на предоставление дополнительной финансовой поддержки: на реализацию программы переселения граждан на 2026-2027 годы регион получит более 279 миллионов рублей.

«Это задачи текущего и следующего года. Средства позволят нам обеспечить качественным жильём 322 человека, расселив при этом 5,5 тысячи квадратных метров аварийного фонда. Хочу поблагодарить правительство РФ, Фонд развития Территорий, заместителя Председателя Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина за поддержку наших инициатив и эффективное взаимодействие», – сказал губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что системная работа по ликвидации аварийного жилья – один из ключевых приоритетов народной программы «На Севере – жить!». С 2019 года уже расселено 5,6 тысячи человек.

«Сейчас активно наращиваем темпы: продолжается строительство семи многоквартирных домов в Мурманске, Заполярном и Зеленоборском – они предназначены как для переселенцев, так и для обеспечения жильём отдельных категорий граждан», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, часть квартир выкупается в рамках тех проектов, которые в регионе реализуются в рамках жилищного строительства. Так, Администрация Мурманска уже выкупила часть квартир в строящемся ЖК «Русский Север» на улице Шевченко.

Также в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов жилищного строительства, к примеру, застройщик ЖК «Северное сияние» берет на себя обязательства по расселению граждан из аварийных домов в рамках реализации новых жилищных проектов.

«Тема ключевая. И дополнительная поддержка федерального центра имеет для нас важное значение. Наша задача – максимально четко и оперативно довести результаты этой работы до людей», – отметил глава региона.

 

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
