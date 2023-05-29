На реализацию программы «Свой дом в Арктике» в этом году выделено ещё 100 миллионов рублей

В Мурманской области по инициативе губернатор Андрея Чибиса, а также в рамках стратегического плана «На Севере – жить» с июля 2022 года реализуется программа «Свой дом в Арктике». Её участникам предоставляется от 1 до 1,5 миллиона рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. О ходе реализации программы в понедельник на оперативном совещании доложил заместитель губернатора Мурманской области Алексей Лыженков.

Всего с момента запуска программы «Свой дом в Арктике» принято уже 513 заявок и выдано 425 сертификатов на общую сумму 512 миллионов рублей. Из них в 2023 году выдано 252 сертификата на сумму 310 миллионов рублей.

Наибольшее количество выданных сертификатов приходится на многодетные семьи – 113 сертификатов, а самым популярным муниципалитетом для строительства является Кольский район – 242 сертификата. Чаще всего граждане отдают предпочтение строительству индивидуального жилого дома – 282 сертификата.

«Программа имеет высокий уровень узнаваемости и пользуется большой популярностью в нашем регионе и за его пределами, а также имеет ярко выраженную социальную направленность. Так, в рамках программы предоставлена выплата на строительство дома молодой семье из Кольского района, лишившейся единственного жилья в результате пожара. Ей оказана помощь в сборе документов, сертификат будет использован на возведение нового жилого дома. Всего же с начала реализации программы уже возведено 67 домов», – отметил Алексей Лыженков.

Программа постоянно модернизируется и улучшается в связи с поступающими обращениями граждан. За время ее реализации был расширен список сфер экономической деятельности, в которых могут быть трудоустроены потенциальные участники, увеличен приоритетный перечень категорий получателей, уточнены требования к предварительным договорам, условия возврата сертификата, а увеличены также сроки действия сертификатов и регистрации домов.

Реализация программы влечёт за собой не только улучшение жилищных условий жителей региона, но и оказывает положительный экономический эффект.

«По нашим подсчётам, экономический эффект за счёт уже выданных сертификатов, с учётом прогноза строительства и ввода домов, составит до 1,4 миллиарда рублей. На 1 рубль предоставленной государственной поддержки получим почти 3 рубля экономического эффекта», – пояснил вице-губернатор.

Программа пользуется высоким спросом, поэтому средства на ее реализацию в настоящее время израсходованы в полном объёме. Алексей Лыженков озвучил предложение завершить прием заявок в текущем году в связи с окончанием лимитов финансирования, как это происходит при реализации других программ по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

«Прямо сейчас нельзя останавливать программу, с учётом её востребованности. Мы продлим приём заявок до 1 июля и выделим дополнительно ещё 100 миллионов рублей в этом году на её реализацию, чтобы у жителей региона появилась дополнительная возможность стать участником программы», – выступил с инициативой губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, после 1 июля приём заявок будет приостановлен и возобновлён в следующем году. Сейчас для жителей региона, у которых могут возникнуть вопросы о программе, работает «горячая линия» Центра содействия жилищному строительству Мурманской области по номеру +7 (8152) 567-967, также информация размещена по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru