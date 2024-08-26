На региональном молодёжном форуме представили фотовыставку о съёмках кинокартины «Лошадка в сугробе»

Фотовыставка, демонстрирующая закулисье съёмочного процесса кинокартины «Лошадка в сугробе», сейчас работает на IV молодёжном форуме «ЭтноМурман», а с 31 августа можно будет увидеть снимки, сделанные мончегорским фотохудожником Артёмом Коржуковым во время апрельской съёмочной экспедиции.

Напомним, короткометражный игровой фильм расскажет о молодой учительнице, переехавшей в поморское село. В апреле кинематографисты сняли зимние сцены, в создании которых принимали участие более 30 человек и пять диких кузоменских лошадей. Вторая съёмочная экспедиция стартовала в конце августа, команда привлечёт к работе кинематографистов не только из Мурманской области, но также из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Как сообщает регионального Министерство культуры, автор идеи фильма, мурманчанка Мария Олейник, вошла в число четверых обладателей губернаторского гранта, направленного на поддержку молодых киноделов. Отметим, начинающие режиссёры, сценаристы и продюсеры из любого региона России могут получить до 500 тысяч рублей на создание кинофильма о Мурманской области. С 2021 года мерой поддержки воспользовались 14 человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/