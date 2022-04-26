На региональном муниципальном форуме план «На Севере – жить!» обозначен ключевым приоритетом

В ходе регионального муниципального форума, приуроченного ко Дню местного самоуправления, губернатор Андрей Чибис и первый заместитель губернатора Оксана Демченко обсудили с главами администраций муниципалитетов приоритетные направления работы в 2022 году.

В их числе благоустройство, организация школы муниципального управления, реализация национальных проектов. Участники отдельно отметили важность реализации стратегического плана «На Севере – жить!», включающего 16 отраслевых направлений, затрагивающих важнейшие сферы жизни: комплексное развитие территорий и создание комфортной городской среды, здравоохранение, жилищное строительство, культуру, спорт, молодежную политику, экономику, дороги, цифровизацию и экологию. План предусматривает реализацию порядка 220 конкретных мероприятий в указанных сферах.

«Реализация стратегического плана комплексного развития региона «На Севере – жить!» для нас сравнима по значимости и масштабу с реализацией национальных проектов. Этот план сформирован по приоритетам, которые обозначили сами жители и включает мероприятия, которые будут реализованы на территории всей области. Поэтому для достижения запланированных результатов крайне важно участие муниципальных властей. Мониторинг и контроль исполнения Плана будет организован по аналогии с контролем национальных проектов», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/