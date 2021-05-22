На региональном родительском онлайн-собрании обсудили вопросы обеспечения детской безопасности

В Мурманской области в онлайн-формате состоялось региональное родительское собрание. Главной темой встречи стала безопасность детей, а также роль родителей в формировании безопасного пространства ребёнка. Во встрече приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева, директор центра дополнительного образования «Лапландия» Сергей Кулаков. Модератором собрания выступила ректор «Института развития образования» Оксана Малахова.

Разговор о безопасности наших детей и ответственности взрослых очень важен и нужен. Трагические события, которые недавно потрясли всех нас, требуют осмысления и глубокого понимания причин и последствий произошедшего», – подчеркнула Оксана Малахова.

Проректор по развитию региональной системы образования Института Павел Краснов подробно рассказал о значении интернета в современном обществе и о том, как важно защитить ребенка от угроз из социальных сетей.

«Важно поддерживать реальное, офлайн-общение с собственным ребенком, воздержаться от обесценивания того, что нравится вашему ребенку. Формируйте здоровые границы личности в семье, доверяйте им, уважайте их интересы, и доверие станет гарантией безопасности», – отметила психолог, доцент факультета общего образования «ИРО» Альбина Лукина.

Представитель крупнейшей в области образовательной организации дополнительного образования Сергей Кулаков обратил внимание родителей на организацию предстоящего оздоровительного летнего периода для детей, рассказал о важности учета интересов подрастающего поколения и методиках создания условий для их безопасности.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, запись мероприятия с ценными рекомендациями спикеров доступна по ссылке.