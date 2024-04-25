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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.24 11:00

На региональном рынке жилой недвижимости отмечается рост жилья, приобретаемого за счёт заёмных средств

В Управлении Росреестра по Мурманской области подвели итоги за I квартал 2024 года на рынке недвижимости.

«За первые три месяца 2024 года в Управление поступило более 60 тысяч заявлений о проведении регистрационных действий, внесении различных сведений в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе в уведомительном порядке, а также о приобщении дополнительных документов. Непосредственно на государственный кадастровый учёт и регистрацию прав поступило 27416 заявлений. Северяне активно осваивают электронные сервисы Росреестра - количество электронных обращений превысило 73%. По ипотечным сделкам общий объём электронных документов держится на уровне 80%», - рассказала руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, на рынке жилой недвижимости отмечается рост жилья, приобретаемого за счёт заёмных средств. Количество ипотечных сделок в общем объёме сделок купли-продажи увеличилось до 43%. Срок регистрации прав в отношении «бытовой недвижимости» в электронном виде сократился до одного рабочего дня. В начале 2024 года было зарегистрировано 6 договоров долевого участия и все они были поданы с помощью электронных сервисов.

«Ещё одна положительная тенденция 2024 года – на 45% уменьшение числа приостановлений и в два раза снижение количества отказов в оказании государственных услуг по кадастровому учёту и регистрации прав. В первом квартале 2023 года было принято 462 решения о приостановлении, в 74 случаях отказано в проведении учётно-регистрационных действий из 31 тысячи поступивших обращений. В аналогичном периоде 2024 года приостановлено всего 255 заявлений и отказано по 33 обращениям, что составило менее 1% от общего числа поступивших обращений», - отметила Анна Бойко.

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