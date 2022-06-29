На региональном системообразующем предприятии АО «Хлебопёк» стартовала активная фаза реализации национального проекта «Производительность труда»

Нацпроект направлен на повышение производительности предприятий базовых несырьевых отраслей промышленности. Компания «Хлебопёк» осуществляет производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Очень приятно, что ещё одно наше региональное предприятие сможет воспользоваться возможностями, которые открывает национальный проект «Производительность труда» перед участниками. Подобный проект – это уникальная возможность для бизнеса реализовать у себя на производстве современные и эффективные механизмы организации труда и бизнес-процессов при полностью безвозмездной помощи со стороны государства», – отметил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Евдокимов.

«Хлебопек» сможет внедрить бережливые технологии при поддержке высококвалифицированных экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), применить на своем производстве методики, основанные на многолетнем опыте работы экспертов в сфере повышения производительности труда, которые позволяют снижать себестоимость производства и повышать эффективность работы персонала без привлечения инвестиций.

«Пилотным потоком выбрана линия по производству мелкоштучных хлебобулочных изделий. На данном потоке в течении шести месяцев будет реализовываться проект рабочей группой предприятия совместно с экспертами РЦК, после чего мы сможем увидеть первые изменения на предприятии», – отметила руководитель РЦК Елена Григорьева.

Напомним, участниками национального проекта «Производительность труда» могут стать компании с годовой выручкой от 400 млн рублей, входящие в состав базовых несырьевых отраслей экономики. Подробнее на сайте производительность.рф. По вопросам участия можно обратиться к сотрудникам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: Григорьева Елена Георгиевна – руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, (8152) 451-085, info@rck51.ru; Гостева Любовь Юрьевна – заместитель начальника отдела макроанализа развития экономики и налогового регулирования, (8152) 486-314; Коптяева Екатерина Михайловна – главный специалист отдела макроанализа развития экономики и налогового регулирования, (8152) 486-495.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/