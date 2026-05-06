На региональной автодороге Умба — Кандалакша приступили к ремонтным работам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Работы ведутся на участке с 51 км по 60 км. В общей сложности будет отремонтировано 7,74 км дороги.

Протяженность автомобильной дороги Умба — Кандалакша — 109 км. Приведение трассы к нормативным требованиям ведётся с 2019 года. За прошедший период в порядок приведено свыше 25 км дорожного покрытия, включая мостовой переход через ручей Верес (расположен на 59-м км).

В этом году на объекте ремонта будет также обновлено дорожное покрытие, выполнена планировка обочин с обеспечением поперечных уклонов и добавлением материала от фрезерования, а также нанесена горизонтальная разметка с микростеклошариками.

Подрядная организация завершила первоочередные мероприятия по организации безопасного дорожного движения: установлены необходимые информационные щиты и временные дорожные знаки. Сейчас на объекте ремонта выполняется расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности. Работы продолжаются согласно графику.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, главное преимущество — дорога остаётся открытой для транспорта. Машины едут по одной половине проезжей части, движение не перекрывают полностью. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требования временных знаков на ремонтируемом участке.

