На региональной дороге Пиренга – Ковдор станет светлее
Государственным областным казённым учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключён контракт на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения автомобильной дороги Пиренга – Ковдор, км 94+320 - км 94+830.
По результатам конкурентной процедуры подрядной организацией определено общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ».
Проектом предусмотрена установка 24 опор и подключение 27 светодиодных светильников. Работы завершаться к октябрю 2024 года.
Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет 5 лет.
Фото: https://gov-murman.ru