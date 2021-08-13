На региональной дороге Умба - Кандалакша производят замену 10 километров асфальта в рамках дорожного нацпроекта

Ремонт дороги Умба - Кандалакша является одним из важных для развития региона проектов и находится на особом контроле. Заместитель начальника Мурманскавтодора Павел Ворон и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой посетили место проведения ремонтных работ.

Финансирование ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет более 98 миллионов рублей. Заказчиком выступает Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области – «Мурманскавтодор», а работы выполняет подрядная организация ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».

«В рамках госконтракта к настоящему времени выполнено фрезерование старого покрытия на участках ремонта. Подрядчик выполняет устройство верхнего слоя покрытия дорожной одежды, всего будет заменено в общей сложности 10 километров покрытия, – пояснил Павел Ворон. – Асфальтирование будет сегодня, в пятницу, завершено полностью. После укладки асфальта последует завершающий этап ремонта: укрепление обочин, нанесение горизонтальной разметки. С моей точки зрения, работа выполнена достойно, а качество покрытия покажет лабораторное исследование.

Представители заказчика выполнили отбор кернов – проб из асфальтобетонного покрытия на участках, где уже произведены работы. В специализированной лаборатории образцы обследуют на соответствие предъявляемым требованиям качества.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, согласно контракту работы на объекте должны быть завершены до 24 августа, подрядчик к настоящему моменту соблюдает запланированный график. Более того, ожидается, что в сентябре удастся отремонтировать ещё один участок этой дороги уже в рамках плана нацпроекта на 2022 год.