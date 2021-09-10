На региональной дороге Умба-Варзуга стартовали ремонтные работы

Начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области Владислав Алиев провёл выездное совещание на дороге Умба-Варзуга. Здесь на участке региональной дороги со 114 по 125 километр стартовали ремонтные работы.

Подрядная организация ООО «КПК» выполняет геодезическую разбивку с закреплением участков работ на местности, проводятся мероприятия по заготовке и доставке щебеночно-песчаной смеси к месту проведения работ, производится рыхление покрытия на глубину до 10 см.

«На данной дороге планируется устройство покрытия из щебёночно-песчаной смеси С-2 толщиной 25 см, – рассказал Владислав Алиев. – Подрядчики приступили к укреплению щебеночного покрытия, работы ведутся планово, подрядчик работает в графике. Данное направление пользуется большой популярностью как среди северян, так и среди гостей региона. К нам обращались представители общественности с просьбами привести ее в нормативное состояние, и мы, конечно, реагируем на такие сигналы. В прошлом году был отремонтирован еще один участок этой дороги с 125 по 135 километр, работы выполняла подрядная организация ООО «Техпром».