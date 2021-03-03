На региональной «горячей линии» северяне смогли получить ответы на вопросы по организации профессионального обучения в Заполярье

Более 100 звонков поступило на «горячую линию» по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Напомним, её работу в конце февраля организовало Министерство труда и социального развития Мурманской области.

«Горячая линия» работала не только в министерстве, но и во всех центрах занятости населения региона. Вопросы принимались также на адреса электронной почты.

Северяне смогли узнать, по каким программам будет осуществляться профессиональное обучение в 2021 году; в каких случаях гражданин может быть направлен на профессиональное обучение по направлению службы занятости и какие категории безработных граждан имеют приоритетное право при направлении на профессиональное обучение.

Жителей области также интересовали условия направления на обучение женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет, граждан пенсионного и предпенсионного возраста; порядок назначения и выплаты стипендии, размер стипендии в период прохождения профессионального обучения; перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги по профессиональному обучению.

Специалисты, принимавшие звонки, рассказали также о продолжительности и сроках обучения по конкретным профессиям; о том, какие программы обучения будут предложены для граждан с медицинскими ограничениями.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, все позвонившие на «горячую линию» смогли получить полную информацию по интересующим вопросам о государственной услуге по профессиональному обучению и порядке её предоставления.