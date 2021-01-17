Реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассмотрели на заседании первого в этом году Проектного комитета, которое провёл министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин.

Участники обсудили контрактацию, мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на региональных и автомобильных дорогах агломерации «Мурманская», а также показатели дорожного нацпроекта на текущий год.

На региональной сети запланированы ремонты на четырёх дорогах, три контракта на выполнение работ уже подписаны.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманске планируется отремонтировать 28 дорог. В Единой информационной системе в сфере закупок размещены извещения о проведении аукционов на ремонт автодорог общего пользования в Первомайском, Октябрьском и Ленинском административных округах Мурманска. На следующей неделе будут также опубликованы извещения о проведении электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги в Коле.

Артём Гришин поручил участникам совещания начать подготовку объектов для ремонта в 2022 и 2023 годах, чтобы как можно раньше провести контрактование и начать работу в будущем. Особый акцент должен быть сделан на ремонт автоподъездов к населенным пунктам и мерах по обеспечению безопасности дорожного движения.