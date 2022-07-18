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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 10:00

На региональных автодорогах продолжаются ремонты

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин посетил несколько объектов, на которых ведётся ремонт дорог общего пользования регионального значения.

Во время рабочей поездки был осмотрен ход работ на участках автомобильной дороги Североморск – Североморск-3, км 0+000 – км 26+350 (выборочно), общая протяженность ремонта 7 км. Ремонт данного участка ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день произведено устройство верхнего слоя покрытия в объеме 15000 кв. метров. В связи с погодными условиями график работ немного сдвинулся, однако работы движутся с опережением.

Также был осуществлён выезд на объекты автомобильная дорога Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами и автоподъезд к селу Териберка. В настоящее время на участках автодороги Кола – Серебрянские ГЭС в целях безопасного проезда, в рамках содержания, производится ямочный ремонт. На сегодня объем указанных работ составил свыше 700 квадратных метров. Дорога требует полноценного ремонта, в связи с чем на ней запланированы работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на строительный сезон 2022-2023, общая протяженность планируемого ремонта 25 км., сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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