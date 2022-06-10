На региональных автодорогах продолжится нанесение износоустойчивой разметки пластиком

На автомобильных дорогах в Мурманской области продолжится нанесение износоустойчивой горизонтальной разметки с применением холодного пластика. В ближайшее время будет выбрана подрядная организация, которая выполнит эти работы.

Условиями государственного контракта предусмотрено нанесение холодным пластиком осевых линий разметки, пешеходных переходов и стрелок направления движения. В целях экономии бюджетных средств и учитывая, что краевые линии разметки изнашиваются менее интенсивно, они будут нанесены краской (эмалью).

Нанесение разметки пластиком запланировано на следующих автодорогах: автоподъезд к Североморску на участках км 0+000 –км 1+583, км 3+383 –км 7+044; а/д Снежногорск – Гаджиево; автоподъезд к Апатитам на участках км 0+000 –км 2+725, км 5+970 –км 20+000; объездная автодорога города Апатиты; а/д Кандалакша – Полярные Зори.

Также холодным пластиком будет нанесена разметка на ряде пешеходных переходов, в том числе на автоподъездах к Североморску, Мончегорску, Оленегорску, Полярным Зорям, Апатитам, Шонгую и Лиинахамари, объездной автодороге Апатитов, автодорогах Кола – Зверосовхоз, Кандалакша – Полярные Зори, Пиренга – Ковдор, Кола – ж/д станция Выходной.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в отличие от разметки краской (эмалью), нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком зарекомендовало себя как более долговечный способ обозначения дорожной обстановки. К тому же, на данный способ нанесения разметки распространяются гарантийные обязательства подрядчика: устранять дефекты он обязан в течение 1 года после приемки работ, что в 2 раза больше гарантийных обязательств при нанесении краской.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/