На региональных автодорогах в границах населённых пунктов Печенга и Лиинахамари ночью станет светлее

Специалисты «Мурманскавтодора» продолжают процедуры по подключению к электросетям линий наружного электрического освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, которые были введены ещё в 2019 году.

В августе текущего года завершилось оформление всех необходимых документов по двум объектам наружного освещения: автоподъезд к пгт. Печенга (км 0+650 – км 1+400) и автоподъезд к нп. Лиинахамари (км 0+000 – км 2+ 830, км 11+973 – км 12+701).

Это значит, что теперь в тёмное время суток будет светло на региональных автодорогах в границах населённых пунктов – в Печенге и Лиинахамари.

Одновременно в 2020 году ведутся строительно-монтажные работы на ряде очередных участков региональных автодорог, которые со временем тоже озарятся электрическим светом на радость водителям и пешеходам.