На региональных дорогах будут укладывать высокопрочный асфальтобетон по новому ГОСТу

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Мурманске состоялась рабочая встреча представителей федерального автономного учреждения «Российский дорожный научно-исследовательский институт» с руководством Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, а также с руководством служб региональных и муниципальных заказчиков по вопросам внедрения новых технологий.

Использование новых технологий и лучших технологических решений повторного применения в строительстве, ремонте и реконструкции автодорог общего пользования – один из важных ключевых показателей дорожного нацпроекта.

По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии. В частности, ФАУ «Росдорнии», выполняя функции Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, окажет помощь и поддержку в проработке техзаданий по применению в Мурманской области нового асфальтобетона. Этот материал сможет выдерживать повышенную нагрузку, будет более износостойким и долговечным, менее подверженным влиянию температур. Такой асфальт соответствует новым ГОСТам, разработанным на основе позитивного опыта передовых стран и предъявляющим новые требования к качеству.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, такое покрытие уже укладывают на федеральных трассах, в этом году новый асфальтобетон будет использоваться при ремонте региональных дорогах.

ФАУ «Росдорнии» также будет консультировать заказчиков Заполярья по вопросам оценки качества работ и другим смежным темам.