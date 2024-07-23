На региональных дорогах и мостовых сооружениях региона продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в этом году Мурманской области работы ведутся на 5 участках региональных автодорог и на 4 искусственных сооружениях.

На автоподъезде к селу Териберка продолжаются работы по реконструкции (км 10 – 20 км) и капитальному ремонту (км 20 – км 35). Объём выполненных работ составляет 50%. На автодорогах Кола – Мурмаши и Кандалакша – Полярные Зори работы выполняются в высоком темпе, а на участках автодороги Умба – Кандалакша дорожные работы завершены досрочно.

На мостовых переходах через реки Канентъявр и Большая Печенга, через Кольский залив и на путепроводе через железную дорогу на объездной автодороге г. Апатиты мостовики также продолжают ремонты.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорожные работы на региональных дорогах идут не только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», но и по стратегическому плану «На Севере – жить».

В этом году запланировано отремонтировать несколько участков автодорог: Апатиты – Залесье, Никель – Виртаниеми и автоподъезд к железнодорожной станции Луостари.

Также на региональных автодорогах появится недостающее наружное освещение. Работы запланированы на участках дорог Кандалакша – Полярные Зори, Заполярный – Сальмиярви, Кола – Мурмаши, автоподъездах к населенным пунктам Лейпи, Минькино, Междуречье, Заозерск и на объездных автомобильных дорогах к Кандалакше и к Североморску.

Новые системы освещения повысят безопасность для всех участников дорожного движения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/