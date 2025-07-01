На региональных дорогах Мурманской области появилась новая разметка

На региональных дорогах Мурманской области закончились работы по нанесению горизонтальной разметки с применением холодного пластика. Этот материал отличается не только повышенной износостойкостью, но и выдерживает серьезные температурные нагрузки.

В целях организации дорожного движения, предупреждения ДТП, а также на потенциально опасных участках, нанесены осевые линии разметки, пешеходные переходы и другие элементы дорожной разметки.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, новая разметка нанесена на 12 автомобильных дорогах общего пользования регионального значения: автоподъезд к г. Мончегорск; автоподъезд к г. Апатиты; автоподъезд к г. Кандалакше; автоподъезд к г. Полярные Зори; автоподъезд к н.п. Лиинахамари; автоподъезд к Заполярному; автоподъезд к п.г.т. Никель; объездная автомобильная дорога г. Апатиты; объездная автомобильная дорога Североморска; автодорога Кола – Зверосовхоз; автодорога Кола – Мурмаши с подъездами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549567/#&gid=1&pid=4