На региональных дорогах Мурманской области приступили к ремонтным работам

Первыми дорожники вышли на объекты национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши начались работы по демонтажу тротуаров и выемке грунта для дальнейшей установки ливневых лотков и основания новых тротуаров.

На автомобильной дороге Умба – Кандалакша проведены работы по разборке покрытий и оснований асфальтобетонных слоев, а также осуществлена разработка грунта.

На мосту через реку Кола на 3 км автоподъезда к железнодорожной станции Магнетиты также начались работы. На пролётах снято старое покрытие и произведён демонтаж блоков ограждения.

В рамках программы реновации ЗАТО ремонтируется подъездная дорога регионального и межмуниципального значения – участок от совхоза Мончегорский до федеральной автодороги. Подрядная организация приступила к выполнению работ с фрезерования старого асфальтобетонного покрытия. Далее запланировано выкорчевывание остатков деревянных элементов старого водопропускного сооружения. Этот этап является ключевым для предотвращения потенциальных повреждений нового покрытия и увеличения срока службы дороги.

Для обеспечения безопасности и информирования участников дорожного движения на всех объектах установлены временные дорожные знаки согласно утверждённому проекту организации дорожного движения.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, после завершения подготовительных и демонтажных работ на участках ремонта начнётся укладка асфальтобетонного покрытия: сначала будет установлен выравнивающий слой, затем – верхний слой с применением битумной эмульсии. Это обеспечит прочность и долговечность дорожного полотна. Также предусмотрено укрепление обочин для повышения их устойчивости и предотвращения разрушений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/