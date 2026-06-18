На региональных дорогах Мурманской области продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Дорожная кампания на региональных трассах продолжается. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядные организации ведут работы сразу на нескольких региональных объектах.

На автодорога Мишуково – Снежногорск, на участке с 30 по 38 км, дорожники завершили срезку старого дорожного покрытия и приступили к устройству выравнивающего слоя на проезжей части — это важный этап, который обеспечивает ровное основание перед укладкой финишного слоя асфальтобетона.

Кроме того, в планах — выборочный ремонт на отрезке с 0 по 9 километр этой же дороги. Там продолжаются подготовительные работы.

На автодороге Кола – Зверосовхоз продолжается выборочный ремонт на участке с 0 по 6 км. Общая протяжённость работ здесь составит 3 километра.

В настоящее время дорожники выполняют устройство швов сопряжения верха покрытия с применением современного материала — ленты стыковочной битумно-полимерной «БРИТ», которая обеспечивает надёжную герметизацию и продлевает срок службы дорожного покрытия. Параллельно специалисты укрепляют обочины с добавлением материала от фрезерования, что позволяет использовать переработанный асфальтобетон и повышает устойчивость краёв дороги к разрушению.

На автодороге Умба – Кандалакша, продолжаются работы с 51 по 60 км. Подрядчик приступил к устройству верхнего слоя дорожного покрытия. В этом году будет отремонтировано дорожное полотно общей протяженностью 7,74 км.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на автодороге Кандалакша – Полярные Зори с 3 по 12 км дорожники приступили к срезке старого дорожного покрытия методом холодного фрезерования. Это подготовительный этап перед укладкой нового асфальта.

Напомним, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируются 13 региональных объектов: 4 мостовых сооружения и 9 региональных дорог.

Все работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками и находятся на постоянном контроле. Водителей просят быть внимательными в местах производства работ, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569614/#&gid=1&pid=4