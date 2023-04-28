На региональных дорогах Мурманской области продолжаются работы по устройству недостающего стационарного освещения

Государственным областным казённым учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключено пять государственных контрактов на выполнение работ по устройству недостающего стационарного освещения.

На участках автодорог Полярные Зори - Африканда (км 0+767 – км 1+639), Оленегорск – Ловозеро (км 79+758 – км 80+080), Кандалакша - Полярные Зори (км 15+400 - км 16+550) и на автоподъезде к поселку Верхнетуломский (км 0+765 – км 1+034, км 0+441 – км 0+685) работы по освещению выполнит Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ». Срок исполнения по контракту установлен не позднее 27 ноября 2023 года.

Устройство недостающего освещения на участке автомобильной дороги Кола – железнодорожная станция Выходной (км 0+000 – км 0+500) выполнит Общество с ограниченной ответственностью «ВАЙД Групп». Срок окончания работ согласно контакту – 10 ноября 2023 года.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиками устраняются выявленные дефекты, составляет пять лет.

Новые линии электроосвещения позволят повысить безопасность дорожного движения и снизить аварийность.

Фото: https://gov-murman.ru