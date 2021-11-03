На региональных дорогах в рамках гарантийных работ устранили выявленные замечания

Российским дорожным научно-исследовательским институтом ФАУ «РОСДОРНИИ» проведена проверка качества выполнения работ и соблюдения требований нормативных документов в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

В ходе проверки были выявлены некоторые недостатки и недочёты по итогам работы подрядных организаций, выполняющих ремонты на автомобильных дорогах регионального значения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, новые контракты на ремонт дорог с подрядными организациями предусматривают гарантийный срок.

В соответствии с установленными сроками, подрядными организациями выполнены работы на объектах по устранению 9 выявленных замечаний. Выполненные работы приняты в полном объеме, отремонтированные участки региональных дорог Мурманской области введены в эксплуатацию. Информация о результатах устранения с подтверждающими материалами размещена в системе оперативного управления «Эталон».

В ходе проведения работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» количество региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилось до 46%. Каждый год дорожная компания на региональной сети улучшает этот показатель на 1%, в этом году за счет опережающих темпов ремонта процент дорог в нормативе увеличился на 2 пункта.