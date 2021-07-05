На региональных дорогах Заполярья активно идут работы по нанесению разметки с использованием износоустойчивых материалов
В Мурманской области продолжаются работы по нанесению разметки на участках автодорог. С этого года они ведутся в том числе с использованием износоустойчивых материалов – спрей-пластика и холодного пластика – которые до сих пор использовались только на федеральных трассах. Специальное покрытие намного долговечнее эмали и имеет световозвращающий эффект.
В пятницу ход работ по нанесению дорожной разметки на пешеходном переходе на участке автодороги «Кола – Мурмаши» проконтролировала первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.
Как рассказала Юлия Полиэктова, в этом году новая горизонтальная разметка появится на 185 пешеходных переходах, на 36 из них она будет выполнена с использованием износостойких материалов. Всего будет обновлено