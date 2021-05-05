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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.21 08:45

На региональных трассах идёт первый этап ремонта в рамках дорожного нацпроекта

На региональных дорогах идёт первый этап ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». О ходе реализации на заседании регионального проектного комитета доложил и. о. начальника «Мурманскавтодора» Владислав Алиев.

На региональной сети ремонт ведётся на автодорогах Пиренга – Ковдор (подрядчики ООО «КДУ»), Мишуково – Снежногорск, Снежногорск – Гаджиево и Умба – Кандалакша (подрядчик «УК «МДУ»).

Первый этап ремонта включает в себя ряд подготовительных работ: на всех объектах проведены геодезические работы по уточнению границ объектов, согласована схема организации дорожного движения, установлены информационные щиты, проведены испытания инертных материалов. Подрядчик проводит работы по расчистке полосы отвода на трассе Пиренга – Ковдор.

На этой неделе подрядные организации планируют приступить к фрезерованию покрытия.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, по условиям контрактов работы на всех объектах региональной дорожной сети должны быть завершены до конца лета. Кроме того, подрядчик несёт гарантийные обязательства в течение четырёх лет.

 

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