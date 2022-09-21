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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.22 18:30

На регионы СЗФО приходится 15% креативных соискателей со всей страны

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более 7 миллионов резюме со всей страны и выяснили, как часто соискатели из разных регионов указывают креативность среди своих ключевых навыков.

В целом такой навык как креативность присутствует всего в 2,2% резюме россиян. Но некоторые регионы могут похвастать и более высокой концентрацией креативности. Так, на первом месте оказалась Москва – здесь 3,4% всех соискателей считают себя креативными людьми. На втором месте – Санкт-Петербург (3,2%), а третье место поделили Свердловская и Калининградская области (по 2,3%).

Внутренний рейтинг на Северо-Западе страны показывает, что и в остальных регионах СЗФО тоже есть креативные соискатели: 1,4% резюме с пометкой «высокая креативность» разместили архангелогородцы, по 1,2% нашлось в Мурманской области и Коми, 1,1% соискателей-креативщиков есть в Ленобласти.

Регион

 

Доля резюме с указанием креативности как сильного качества соискателя

Санкт-Петербург  

3,2%

Калининградская область  

2,3%

Республика Карелия  

1,8%

Псковская область  

1,6%

Новгородская область  

1,5%

Архангельская область  

1,4%

Мурманская область  

1,2%

Республика Коми  

1,2%

Ленинградская область  

1,1%

 

Чаще всего креативностью отличаются соискатели, которые ищут работу продюсерами (28,8% резюме этих специалистов содержат среди ключевых навыков креативность), арт-директоры (28,5%), журналисты (21,1%), режиссёры (19,3%) и видеооператоры (18,6%). Также в десятку самых креативных специализаций вошли event-менеджер (18%), дизайнер/художник (17,8%), SMM-менеджер (17,7%), PR-менеджер (17%) и копирайтер (16,6%). В свою очередь, реже всего креативных соискателей можно встретить среди охранников, бухгалтеров, водителей, грузчиков, сварщиков и машинистов – в каждом случае не более 0,2% (наглядно на диаграммах 1 и 2).

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